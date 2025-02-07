Военнообязанным белорусам массово приходят повестки 3 7.02.2025, 12:43

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Идет проверка боеготовности.

В Беларуси сейчас идет объявленная Минобороны проверка боеготовности — военнообязанных вызывают повестками в военкоматы. Как такой документ вручается и можно ли не явиться, объяснила адвокат Алина Баянова. Ее комментарий опубликован на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

По закону военкоматы должны оповещать граждан о необходимости явиться на мероприятия по призыву персональными повестками, где указаны сроки явки.

«Дополнительно граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военкомат через СМС. Однако основным способом оповещения является повестка. Ответственность наступает за неявку на мероприятия по призыву по повестке. Ответственность за неявку по СМС наступит только в случае неявки по призыву на военную службу по мобилизации», — отметила Баянова.

Повестка должна быть вручена под расписку лично или заказным письмом с уведомлением. Повестки могут быть вручены должностными лицами военкомата, а также через организации ЖКХ, расчетно-кассовые центры, местные власти, учреждения образования.

«Повестки могут также вручаться гражданам по месту их работы, а также другими уполномоченными военкоматом лицами по месту нахождения граждан. Граждане обязаны явиться по повестке на мероприятия по призыву», — напомнила Баянова.

К уважительным причинам неявки в Беларуси относятся следующие причины:

заболевание гражданина, связанное с утратой им трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родных брата или сестры, деда, бабки гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией (военным комиссаром, руководителем обособленного подразделения, органа государственной безопасности) или судом.

Причины неявки должны быть подтверждены соответствующими документами.

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