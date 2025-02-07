В продаже появился «белорусский камамбер» 7.02.2025, 13:11

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В Вилейке, на участке ОАО «Минский молочный завод № 1», стартовало производство сыра камамбер с белой плесенью. 6 февраля в фирменный магазин поступила первая партия камамбера Berger, пишет МЛЫН.

Цена за упаковку 125 граммов составила 6 рублей 93 копейки. Для сравнения, в «Евроопте» пачка российского камамбера такого же объема стоит 9 рублей 99 копеек.

Утверждается, что за два часа была продана половина партии, поступившей в магазин в первый день.

Производственная линия по камамберу открылась 20 января. Мощность участка позволяет выпускать до 90 тонн сыра в месяц. Общая стоимость проекта составила 10 миллионов долларов.

По словам главы администрации Лукашенко Дмитрия Крутого, новый продукт «ничем не уступает французским и российским аналогам». В ближайшее время предприятие также запустит производство сыра с голубой плесенью.

Пока не известно, когда белорусский камамбер появится в массовой продаже.

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