Политолог: Лукашенко сломлен
- 7.02.2025, 13:16
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В Украине увидели новую угрозу с территории Беларуси.
Что означает размещение российских военных баз в Беларуси для нашей страны и для стран-соседей, и не делает ли это демократические перемены еще более отдаленной перспективой?
— Эта новость действительно серьезная, и Госдума РФ уже заявила, что как можно быстрее ратифицирует договор, — отмечает политолог Александр Морозов в эфире в эфире «Обычного утра».
5 пункт договора (как раз о военных базах), по словам эксперта, «новация»:
— Если раньше мы видели только возможности того, что территория Беларуси будет использована в каком-то особом случае, согласно доктринам национальной безопасности, которые Путин переподписал в прошлом году — то здесь уже де-факто речь напрямую о размещении российских военных баз и войск в Беларуси.
Я считал прежде, что Александр Лукашенко на это не пойдет, будет сопротивляться, маневрировать и пытаться избежать. Но этот договор свидетельствует о том, что Лукашенко сломлен. Совершенно очевидно, во-первых, что этот договор прочитают в Киеве как четкую угрозу, что с территории Беларуси может быть повторное нападение на Украину. А во-вторых, это прочитают в Польше, странах Балтии, вообще в Северной Европе — как совершенно новый уровень угрозы.
И это поменяет ситуацию. Если действительно российские войска, а не просто инструкторы или персонал, который обслуживает технику, будут на территории Беларуси — то это другой уровень военной интеграции России и Беларуси.
Изменится, говорит Александр Морозов, и отношение к Беларуси на международной арене. Прежде, несмотря на соучастие в российской агрессии, все же существовал нарратив о том, что режим Лукашенко сохраняет суверенитет.
— Но с подписанием договора о гарантиях безопасности Беларусь оказывается в положении страны, которая не просто в 2022 году оказалась использована Кремлем, но подписала с ним договор — будто бы сама, добровольно. Разумеется, в кавычках, ни о какой добровольности тут речь не идет. Но действительно, она станет частью агрессии, частью войны — войны против Запада, в том числе.