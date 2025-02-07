Ученые рассказали, кто чаще верит в фейковые новости 7.02.2025, 13:32

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Результаты исследования опровергают многие популярные стереотипы.

Исследователи из Института развития человека имени Макса Планка проанализировали данные 31 эксперимента, в которых приняли участие более 11 500 человек из США в возрасте от 18 до 88 лет. Ученые проанализировали, как образование, возраст, пол, политическая самоидентификация, способности к аналитическому мышлению и другие факторы, влияют на доверие к онлайн-дезинформации, пишет «Хайтек».

Результаты исследования опровергают многие популярные стереотипы. Например, вопреки ожиданиям оказалось, что уровень образования не влияет на способность человека отличать правду от лжи. Более того, люди с высшим образованием с такой же вероятностью поддаются дезинформации, как и менее образованные граждане.

Важную роль в восприятии играет политическая идентичность. Участники, идентифицирующие себя как республиканцы, чаще верили недостоверным новостям и реже проявляли скептицизм по сравнению с демократами.

При этом хотя люди с высоким уровнем аналитического мышления в целом лучше отличали правдивые новости от фейков, они оказались более подвержены мотивированному размышлению. Это тенденция использовать собственные аналитические способности, чтобы интерпретировать ложную информацию так, чтобы защитить собственные убеждения.

Наиболее неожиданным результатом стали данные о возрастных различиях. Вопреки распространенному мнению, пожилые люди лучше молодых распознают ложную информацию и чаще маркируют сомнительные новости как недостоверные. Самым мощным фактором оказалось знакомство с информацией. Люди с большей вероятностью считают правдой новость, которую уже видели ранее.

Исследователи подчеркивают необходимость разработки новых программ медиаграмотности, особенно для молодежи. Ральф Курверс, соавтор исследования, отметил, что так называемые «цифровые аборигены» на самом деле хуже распознают недостоверную информацию, а потому ими проще манипулировать. При этом исследователи отмечают ограничения результатов: все данные получены в США и требуют проверки на больших выборках в других странах.

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