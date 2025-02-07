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СМИ рассказали подробности пожара на российском корабле-шпионе у берегов Сирии

  • 7.02.2025, 13:36
  • 3,056
СМИ рассказали подробности пожара на российском корабле-шпионе у берегов Сирии

Причина пожара остается неизвестной.

Разведывательный корабль страны-агрессора России «Кильдин» загорелся недалеко от побережья Сирии, однако экипаж проигнорировал предложение о помощи от судна НАТО.

Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает агентство Associated Press, уточняя, что инцидент произошел еще 23 января, однако о нем российские власти публично не сообщали. В распоряжении агентства оказались кадры пожара и аудиозапись трансляции.

По словам военных чиновников, пожелавших сохранить анонимность, трансляция велась с российского разведывательного корабля «Кильдин», когда судно, набитое разведывательным оборудованием, временно вышло из-под контроля у побережья Сирии 23 января, из его трубы поднималось пламя и черный дым, пишет AP.

Несмотря на то, что «Кильдин» оказался в беде, российское судно не отреагировало на предложение помощи от судна НАТО. Пожар продолжался не менее четырех часов. Сообщается, что экипаж российского судна снял тенты со спасательных шлюпок, но в море они так и не вышли.

Экипажу «Кильдина» удалось потушить пожар и сейчас судно «собирает разведданные у сирийского порта Тартус в сопровождении фрегата и судна снабжения».

Причина пожара остается неизвестной.

По словам собеседников агентства, «Кильдин» собирает разведданные о деятельности НАТО в Средиземном море и до пожара находился вблизи военно-морских учений, которые проводили военно-морские силы Турции. Пожар на российском разведывательном судне подчеркивает логистические трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь удерживать свои военно-морские силы в Средиземном море вдали от своих баз.

Согласно данным из открытых источников, гидрографическое судно «Кильдин» было построено в Гданьске (Польша) и спущено на воду 31 декабря 1969 года. В 1970 году судно поступило в состав Северного флота РФ и переоборудовано в разведывательный корабль.

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