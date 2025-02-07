На белорусском авторынке внезапно сменился лидер 7.02.2025, 13:51

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Его доля рынка — 39,7%.

Многие месяцы по продажам новых автомобилей в Беларуси лидировал совместный с Китаем бренд Belgee. Однако в начале этого года ситуация изменилась.

Об этом сообщает ассоциация «БАА».

«На белорусском рынке новый лидер - первое место по результатам месяца уверенно занял бренд LADA с продажами 1706 автомобилей и долей рынка 39,7%», - говорится в сообщении.

В целом продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 2025 года составили 4299 экземпляров. «В январе 2025 года произошел более чем двукратный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На динамику рынка оказало положительное влияние как появление новых моделей, так и то, что по многим брендам и моделям ценообразование в Беларуси является одним из самых доступных относительно прочих стран ЕАЭС», - отмечают эксперты.

В ассоциации подчеркнули, что «важным моментом для рынка новых автомобилей стала рекордная доля «зеленых авто», суммарные продажи которых в прошедшем месяце достигли 586 штук, что составило 14,2% от продаж в сегменте легковых автомобилей».

«В 2025 году будет проходить трансформация рынка, которая уже прослеживалась в прошлом году и стала очевидна по результатам января этого года. Все больше и больше белорусских потребителей будет склонять свой выбор в пользу гибридов и электромобилей. С учетом сохранения текущей поддержки развития электротранспорта в нашей стране со стороны государства можно прогнозировать к концу года существенный рост электропарка в Беларуси», - прогнозируют в «БАА».

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