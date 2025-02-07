Могут ли белорусы запретить измену в брачном договоре? 7.02.2025, 13:59

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Адвокат объяснила.

Включение запрета на измену в брачный договор не противоречит законодательству, но может вызвать сложности в суде, объяснила председатель совета молодых адвокатов Гродненской областной коллегии адвокатов Вероника Лейчонок.

Адвокат пояснила, что главная проблема заключается в отсутствии четкого определения понятий «измена» и «супружеская неверность» в законодательстве.

Если стороны решат указать такое условие, им следует конкретизировать, что именно они считают изменой. Однако на практике могут возникнуть трудности с доказыванием факта супружеской неверности.

Личные неимущественные права редко включают в брачные договоры, так как их исполнение практически невозможно обеспечить принудительно.

Таким образом, юридически такой пункт возможен, но его реальное применение остается под вопросом.

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