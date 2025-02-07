Могут ли белорусы запретить измену в брачном договоре?
- 7.02.2025, 13:59
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Адвокат объяснила.
Включение запрета на измену в брачный договор не противоречит законодательству, но может вызвать сложности в суде, объяснила председатель совета молодых адвокатов Гродненской областной коллегии адвокатов Вероника Лейчонок.
Адвокат пояснила, что главная проблема заключается в отсутствии четкого определения понятий «измена» и «супружеская неверность» в законодательстве.
Если стороны решат указать такое условие, им следует конкретизировать, что именно они считают изменой. Однако на практике могут возникнуть трудности с доказыванием факта супружеской неверности.
Личные неимущественные права редко включают в брачные договоры, так как их исполнение практически невозможно обеспечить принудительно.
Таким образом, юридически такой пункт возможен, но его реальное применение остается под вопросом.