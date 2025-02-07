Министр обороны Сирии призвал Россию обменять Асада на военные базы

Министр обороны Сирии призвал Россию обменять Асада на военные базы2
- 7.02.2025, 14:14
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Ультиматум от Дамаска.
В вопросе о российских военных базах в Сирии страна будет действовать прежде всего исходя из собственных интересов, заявил в интервью The Washington Post (WaPo) новый министр обороны Мурхаф Абу Касра. И у России есть шанс эти базы сохранить, если она предложит Сирии что-то действительно ей необходимое. Например, скрывающегося в Москве бывшего диктатора Башара Асада.
Абу Касра подчеркнул прагматичный подход нового правительства, создающего новые союзы и пересматривающего созданные при прежнем режиме, отмечает WaPo. Отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось», отметил министр, хотя при Асаде ее самолеты бомбили повстанцев, в том числе во время их стремительного наступления на крупнейшие города, начавшегося в конце ноября. Но «в политике нет постоянных врагов», сказал Абу Касра о России. Отвечая на вопрос, будет ли ей позволено сохранить морскую базу в Тартусе и авиационную в Хмеймиме, министр заметил: «Если мы от этого получим выгоду для Сирии, то да».
Отношения с Москвой восстановить можно, но они должны «отвечать в первую очередь интересам Сирии, а потом уже их [России] интересам», добавил Абу Касра. Он отказался напрямую подтвердить, просил ли фактический лидер Сирии Ахмед Аш-Шараа об экстрадиции Асада на встрече с российской делегацией в конце января. Но вопрос о привлечении Асада к ответственности был поднят, сказал министр. «Когда Башар Асад решил отправиться в Россию, он думал, что нам не удастся договориться» с русскими, добавил он.