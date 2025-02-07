Полковник ВСУ: Лукашенко выполняет роль рупора Кремля 7.02.2025, 14:15

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Что скажет Россия — то он и делает.

У белорусского диктатора Александра Лукашенко нет инструментов для ведения войны против Украины. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ выразил военный эксперт, полковник ВСУ Сергей Грабский.

«Диктатор Лукашенко никогда не будет готов к войне, потому что у него просто даже нет инструментов введения этой войны. Давайте будем откровенны, если разобраться, то речь идет не об армии Республики Беларусь, которая как бы на бумаге существует, а речь идет о белорусском корпусе российской армии. И роль Лукашенко здесь — роль такого рупора Кремля и не более того. Что Кремль скажет ему озвучить, он и будет озвучивать, возможно, в несколько эксцентричной форме, но не более того», — сказал он.

Военный эксперт считает, что белорусский корпус российской армии не может самостоятельно вести боевые действия, так как у них слишком мало сил и средств.

«Если Украина сейчас противостоит группировке 621 тыс. военнослужащих только российской армии, не включая группировку «Росгвардии», то белорусский корпус, общая численность которого 65 тыс., а если объективно брать его боевую возможность, это где-то порядка 17-20 тыс., не может для Украины представлять серьезную угрозу. Тем более как это ни странно, мы даже географически защищены от от действий такой группировки войск. Поэтому любые военные действия со стороны Беларуси имеют очень четкий индикатор — перемещение в эту оккупированную страну контингентов российских войск, на усиление которых могут быть брошены подразделения белорусского корпуса российской армии», — сказал Грабский.

В то же время он высказал мнение, что если даже эти перемещения начнутся, то угроза будет, скорее всего, не для Украины, а для Литвы и других стран Балтии.

«Я очень спокойно отношусь к этим всем демагогическим заявлениям и эксцентричным сообщениям, которые посылает Лукашенко, понимая, что на сегодняшний день у них нет такой возможности самостоятельно атаковать Украину. Для этого у Лукашенко просто банально нет сил», — считает военный эксперт.

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