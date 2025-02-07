Семь лучших способов расслабиться после работы без телефона в руках 7.02.2025, 14:31

Многие о них и не догадывались.

Мы сейчас переживаем хоть и интересные, но довольно напряженные времена. Неудивительно, что к концу дня наши мозги ощущаются как «пюре». И из-за этого после работы практически всегда возникает желание взять телефон, «отключить мозг» и просто скроллить ленту новостей, коротких видео или переписок.

Но, по словам психолога Эммы Палмер-Купер из Университета Саутгемптона, у такого способа расслабления есть серьезная проблема. Дело в том, что в итоге он только ухудшает наше самочувствие, пишет Inc.

Во-первых, социальные сети знают, что негативные эмоции привлекают внимание, поэтому наши ленты заполнены именно тем, от чего мы хотим отвлечься. «Исследования показывают, что эта привычка часто приводит к значительному психологическому дискомфорту. В конечном итоге это снижает уровень ментального благополучия, ухудшает удовлетворенность жизнью и снижает вовлеченность в работу», — предупреждает она в статье для The Conversation. Научные исследования показывают, что «залипание» в телефоне делает нас только более одинокими, уставшими и тревожными. Во-вторых, грустно осознавать, что столько драгоценного времени жизни уходит на бесцельный скроллинг.

Что делать вместо этого — 7 рекомендаций от психологов.

Наука уже давно определила несколько простых и приятных занятий, которые действительно помогут вам расслабиться, восстановить силы и с нетерпением ждать нового дня.

1. Вязание

Палмер-Купер особенно рекомендует вязание (и подобные ремесленные занятия), отмечая, что «вязание, шитье и вышивание включают в себя повторяющиеся, успокаивающие движения и дают чувство достижения.

Причем не только психологи считают, что спицы — идеальный инструмент для борьбы со стрессом. Британский олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дэйли даже утверждает, что выиграл золотую медаль благодаря вязанию. «Олимпиада проходит раз в четыре года, и это очень напряженно, поэтому вязание реально помогло. Оно снимало стресс», — объясняет он.

2. Раскраски для взрослых

Психологи Михаил Манциос и Кириаки Янну изучили влияние детализированных раскрасок для взрослых и обнаружили, что карандаши и фломастеры помогают снизить стресс и погрузиться в состояние потока.

«Хотя это и простая деятельность, наши исследования показали, что раскрашивание действительно может быть эффективным способом снизить тревожность и улучшить самочувствие. Мы доказали, что это доступный метод борьбы с выгоранием», — пишут исследователи.

3. Пение или игра на барабанах

Если вы любите музыку, то наука предлагает вам еще один способ расслабиться. Исследования показывают, что пение и игра на барабанах значительно улучшают психическое здоровье.

Даже если просто петь в душе, это уже может принести пользу. «Пение — это глубоко телесный процесс, он помогает нам ощутить связь с собой. Если вы застряли в своих мыслях, попробуйте спеть любимую песню, чтобы вернуть контакт со своим телом», — советует преподаватель вокала Мелисса Форбс. Особенно рекомендуют пение в хоре или в коллективе, что дополнительно способствует социализации в обществе.

Пение вызывает мощный выброс эндорфинов, создавая ощущение близости с теми, кто поет вместе с вами.

4. Танцы

Если же вы не блещете музыкальными талантами, но все же хотите расслабиться с музыкой, есть еще один вариант — танцы.

Сложно думать о проблемах, когда вы двигаетесь в ритме, но кроме очевидного удовольствия, танцы приносят и дополнительные бонусы. В одном из исследований ученые из Германии сравнили влияние различных видов физических упражнений на мозг. Все виды движений полезны, но танцы оказались самым эффективным способом «омоложения» мозга.

5. Чтение художественной литературы

Многие успешные люди — от Барака Обамы до Билла Гейтса — посвящают много времени чтению. Это отличный способ расслабиться после долгого дня. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что чтение литературы помогает нам лучше понимать себя и окружающих, развивая эмоциональный интеллект.

Тем более, что чтение романов не только улучшает концентрацию, но и является отличной тренировкой для памяти, помогая сохранить ясность ума в старости.

6. Готовка

Готовка с нуля экономит деньги и улучшает здоровье. Кроме этого, кулинария может быть формой медитации, которая помогает отвлечься от повседневных забот.

7. Прогулки

Доказательств пользы прогулок очень много.

Во-первых, многие великие мыслители — от Чарльза Дарвина до Стива Джобса — утверждали, что ходьба помогала им отключаться от проблем и находить решения сложных задач. Во-вторых, масса исследований подтверждает, что размеренный шаг и легкая отвлеченность во время прогулки, особенно на природе, значительно повышают креативность.

Наконец, ходьба полезна и для физического здоровья. Исследование Американского онкологического общества показало, что всего 15 минут ходьбы в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также от рака, продлевая жизнь.

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