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The Telegraph: План Трампа должен напугать Путина

  • 7.02.2025, 14:35
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The Telegraph: План Трампа должен напугать Путина

Москва не может его проигнорировать.

По мере того, как штаб президента Дональда Трампа сдерживает некоторые из его идей о том, чтобы США взяли под контроль Сектор Газа и вывезли его жителей в Египет и Иорданию, кажется, что его сумасшедшие предложения могут не казаться такими бессмысленными в Киеве и не могут быть проигнорированы в Москве, пишет The Telegraph.

Проще говоря, Путин сейчас должен быть испуган. Воодушевленный своим «перемирием» в Газе, Трамп вряд ли предложит сделку по Украине, которая не будет выполнена. Единственный способ, как она может быть выполнена — это если Украина получит назад часть, если не всю, потерянную территорию, считает военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Путину, возможно, придется обменять тысячи квадратных километров земли в Украине на несколько сотен, которые он потерял в Курской области, чтобы сберечь лицо и свое будущее в Кремле.

«После наглых заявлений Трампа по Газе, вполне вероятно, что Трамп имеет ключевые рычаги влияния на Путина, а не наоборот. Трамп знает, что он имеет гораздо больше шансов достичь эффективного и продолжительного мира в Украине, чем в Газе. Учитывая желание нового президента быть признанным великим лидером и миротворцем XXI века, Путину, вероятно есть о чем беспокоиться», — пишет эксперт.

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