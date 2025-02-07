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Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси объявил об отставке

  • 7.02.2025, 14:40
Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси объявил об отставке
Игорь Кизим

Игорь Кизим уходит с дипломатической службы.

Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим ушел в отставку. Об этом украинский дипломат сообщил в «Фейсбуке».

По словам Кизима, он уходит в отставку «по личным причинам» и покидает дипломатическую службу.

Отметим, Игорь Кизим занимал пост посла по особым поручениям по Беларуси с февраля 2024 года.

Кизим был последним послом Украины в Беларуси с февраля 2017 года по 22 июня 2023 года. Указом президента Украины он был освобожден от должности. В апреле 2023 года МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко с главарем оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным. Ведомство расценило ее как попытку его легитимизации и отозвало Игоря Кизима для консультаций.

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