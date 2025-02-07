Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси объявил об отставке
- 7.02.2025, 14:40
Игорь Кизим уходит с дипломатической службы.
Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим ушел в отставку. Об этом украинский дипломат сообщил в «Фейсбуке».
По словам Кизима, он уходит в отставку «по личным причинам» и покидает дипломатическую службу.
Отметим, Игорь Кизим занимал пост посла по особым поручениям по Беларуси с февраля 2024 года.
Кизим был последним послом Украины в Беларуси с февраля 2017 года по 22 июня 2023 года. Указом президента Украины он был освобожден от должности. В апреле 2023 года МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко с главарем оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным. Ведомство расценило ее как попытку его легитимизации и отозвало Игоря Кизима для консультаций.