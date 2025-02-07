Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси объявил об отставке 7.02.2025, 14:40

Игорь Кизим

Игорь Кизим уходит с дипломатической службы.

Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим ушел в отставку. Об этом украинский дипломат сообщил в «Фейсбуке».

По словам Кизима, он уходит в отставку «по личным причинам» и покидает дипломатическую службу.

Отметим, Игорь Кизим занимал пост посла по особым поручениям по Беларуси с февраля 2024 года.

Кизим был последним послом Украины в Беларуси с февраля 2017 года по 22 июня 2023 года. Указом президента Украины он был освобожден от должности. В апреле 2023 года МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко с главарем оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным. Ведомство расценило ее как попытку его легитимизации и отозвало Игоря Кизима для консультаций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com