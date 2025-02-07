Дурака хлещут
- Андрей Окунь
- 7.02.2025, 14:44
Патрушев готовится к потере доступа в Балтийское море.
А вот наглядный пример того, что на самом деле Россия только теряет суверенитет с начала войны. Патрушев на заседании Морской коллегии заявил, что НАТО пытается лишить Россию доступа в Балтийское море.
«Северных потоков» для прокачки газа в Европу практически лишились. Второй трубопровод так точно в ближайшие годы не запустится. Оставили Черное море, на котором еще Петр I пытался закрепиться, понимая его стратегическое значение. Теперь вот Балтийское на очереди.
«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России», — поделился очевидными наблюдениями Патрушев.
Я тоже могу несколько очевидных фраз выдать: трава — зеленая, небо — красивое, а слабых в политике — бьют, причем жестоко, и чем глупее подставляешься, тем больнее тебя, дурака, хлещут.
У меня практически закончились профессиональные выражения, чтобы описать степень непрофессионализма, захватившую российских геостратегов. Это ж каким недальновидным и оторванным от реальности мировоззрением надо было обладать, чтобы вот так подставиться.
Теперь жалуются и говорят, что Запад использует «террористические методы» для ослабления России. Запад пользуется глупостью своего противника, а вот Россию нашу ослабляют совсем другие люди.
Андрей Окунь, «Телеграм»