Дурака хлещут Андрей Окунь

7.02.2025, 14:44

Андрей Окунь

Патрушев готовится к потере доступа в Балтийское море.

А вот наглядный пример того, что на самом деле Россия только теряет суверенитет с начала войны. Патрушев на заседании Морской коллегии заявил, что НАТО пытается лишить Россию доступа в Балтийское море.

«Северных потоков» для прокачки газа в Европу практически лишились. Второй трубопровод так точно в ближайшие годы не запустится. Оставили Черное море, на котором еще Петр I пытался закрепиться, понимая его стратегическое значение. Теперь вот Балтийское на очереди.

«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России», — поделился очевидными наблюдениями Патрушев.

Я тоже могу несколько очевидных фраз выдать: трава — зеленая, небо — красивое, а слабых в политике — бьют, причем жестоко, и чем глупее подставляешься, тем больнее тебя, дурака, хлещут.

У меня практически закончились профессиональные выражения, чтобы описать степень непрофессионализма, захватившую российских геостратегов. Это ж каким недальновидным и оторванным от реальности мировоззрением надо было обладать, чтобы вот так подставиться.

Теперь жалуются и говорят, что Запад использует «террористические методы» для ослабления России. Запад пользуется глупостью своего противника, а вот Россию нашу ослабляют совсем другие люди.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com