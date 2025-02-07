«Дружественные» страны отказались инвестировать в Россию 7.02.2025, 14:58

Объем иностранных инвестиций рухнул до минимума за последние 15 лет.

Надежды Кремля на то, что «дружественные» страны заменят России западных инвесторов, оказались тщетными. Объем иностранных инвестиций в РФ продолжает стремительно сокращаться и по состоянию на октябрь 2024 года опустился до минимума за последние 15 лет, следует из статистики ЦБ РФ, пишет The Moscow Times.

По данным регулятора, за первые три квартала прошлого года иностранные инвесторы забрали из реального сектора экономики еще $44 млрд прямых инвестиций, а их общий объем опустился до $235 млрд.

В 2023 году Россия потеряла $80 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в первый год войны — $138 млрд. Накопленным итогом за три года пул ПИИ в экономику, который перед вторжением в Украину составлял почти $500 млрд, схлопнулся вдвое, или на $262 млрд

Хотя президент России Владимир Путин заявлял о «максимальной открытости» для инвесторов из стран БРИКС и призывал их вкладывать в Россию «капиталы», притока денег статистика Центробанка не зафиксировала. Это говорит о нарастающей изоляции российской экономики, отмечает Янис Клюге, научный научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности.

К примеру, власти Китая — крупнейшего торгового партнера России, отношения с которым Путин называет «стратегическими», запретили местным компаниям вкладываться в нефтегазовый сектор России, отказались инвестировать в проект «Сила Сибири-2» и дали указание автоконцернам не строить в РФ заводы.

Перед началом войны три четверти прямых иностранных инвестиций в Россию были обеспечены странами из списка «недружественных», вложения которых прекратились после введения санкций и контрсанкций. В добычу полезных ископаемых и обрабатывающую промышленность — отрасли, на которые приходится 50% российского ВВП и 40% занятости, — условные «враги» вложили сумму, равную 20% всех основных фондов. Еще выше их доля в торговле (равна 80% основных фондов), финансах (почти 70%), а также в научно-технических отраслях (40%), подсчитали аналитики «Локо-Инвест».

При этом на Китай приходилось лишь $3,3 млрд прямых инвестиций в РФ — или 0,66% от общей суммы, на Индию — только $613 млн, или 0,012%, а вложения от Бразилии и ЮАР были настолько ничтожны, что не попали в статистику ЦБ.

Оставшимся в России активам западных инвесторов грозит конфискация — правительство готовит к внесению в Думу законопроект, который закрепит механизм изъятия частной собственности в ответ на заморозку резервов ЦБ РФ на Западе. Согласно документу, практика конфискации расширится на все страны, которые ввели против России санкции, рассказали Reuters знакомые с документом источники.

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