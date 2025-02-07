закрыть
7 февраля 2025, пятница, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Курской области 21 оккупант сдался ВСУ: пленные выдали важную информацию

2
  • 7.02.2025, 15:15
  • 5,468
В Курской области 21 оккупант сдался ВСУ: пленные выдали важную информацию

Обычно такие приказы отдавали командиры подразделений.

Обменный фонд пополнили более 20 бойцов ВС РФ. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В Курской области десантники взяли в плен 21 оккупанта

Десантники из совместителя захватили в плен 21 военнослужащего вражеской армии. В ДШВ заверили, что пленным вовремя оказали медицинскую помощь.

«Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным Силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без должной подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии РФ — не реализовывайте фантазии вашего диктатора, сдавайтесь в плен», — призвали в ДШВ.

В Курской области 21 оккупант сдался в плен: что они рассказали

7 февраля в ДШВ передали, что трое пленных — Батраханов, Леонтьев и Колмаков — пожаловались на наказание во вражеском войске. Командование не указало, что упомянутые бойцы ВС РФ были в составе группы из 21 оккупанта. Однако указано, что они были захвачены в плен в Курской области, и Фокус заметил похожих на них мужчин в видео от 5 февраля, одетых в ту же одежду.

Батраханов, Леонтьев и Колмаков — бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ. Они пополнили обменный фонд уже через месяц-два после того, как подписали контракты.

«Это та самая 155-я бригада, солдаты которой отличаются особо жестоким обращением с военнопленными украинскими воинами. Пленные рассказывают, что слышали о случаях особо жестокого обращения морпехами с украинскими военнопленными, но не были свидетелями. Обычно такие приказы отдавали командиры подразделений. За отказ выполнить угрожали «обнулить», — передали в ДШВ.

Пресс-служба заверила, что военнопленные содержатся в условиях надлежащего уровня и получили медицинскую помощь.

«(Слышал, — ред.), что не берут в плен, убивают. Слухи ходили, и в части тоже», — рассказал один из оккупантов.

Он подтвердил репутацию бригады, что ее бойцы не берут в плен украинских военных, вместо этого устраивая жестокую расправу, в том числе отрезая различные части тела и обезглавливая.

Другой оккупант рассказал, что попал на войну, потому что подписал контракт из-за «очень больших долгов». Он уточнил, что речь идет о более двух миллионах, скорее всего, рублей. Военнослужащий РФ также подтвердил, что получал приказ «в плен не брать».

«Между солдат, своих ребят такие вот слухи ходили, что в плен не брать, там и уши резали, и головы», — добавил он.

Оккупант поделился, что оказался с группой в окружении, а потом по ним свои же начали бить из минометов. Тогда они и решили сдаваться. Признался, что его пугали пытками в плену, а взамен украинские военные «отдали последнюю воду, банку тушенки» и помогали тащить раненого.

Также военнопленный подтвердил, что слышал об убийствах за попытку побега. По его словам, если беглеца поймают, могут «обнулить». На полигоне с ним учились бойцы КНДР, но в отдельной группе. Россиянам к ним приближаться запрещали, видели только с расстояния от 15 метров.

В Курской области десантники взяли в плен 21 оккупанта: среди них — украинец

В «РИА Юг» заметили, что в группе военнопленных был уроженец поселка Михайловка Запорожской области Иван Выхарев, 2003 года рождения. Речь идет о населенном пункте, расположенном в 50 километрах от Мелитополя.

Выхарев не смог вспомнить собственное подразделение, сказав лишь о какой-то «34 группе». Как именно он оказался в ВС РФ — неизвестно. Оккупационные власти утверждают, что не привлекают призывников с ВОТ к боям. Однако источник СМИ из оккупации сообщил, что после учений часть таких бойцов перебрасывают на фронт.

«Наш знакомый уже проходил службу в украинской армии. Когда его призвали он доказывал, что уже служил. Однако в военкомате ему сказали: «Ты служил Украине, а теперь послужишь России». Сначала его отправили в учебку в Краснодарский край. А недавно он позвонил и сказал, что из срочников формируют подразделения и готовят к отправке на Курскую область», — рассказал неназванный информатор.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко