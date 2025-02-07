В Курской области 21 оккупант сдался ВСУ: пленные выдали важную информацию 2 7.02.2025, 15:15

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Обычно такие приказы отдавали командиры подразделений.

Обменный фонд пополнили более 20 бойцов ВС РФ. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В Курской области десантники взяли в плен 21 оккупанта

Десантники из совместителя захватили в плен 21 военнослужащего вражеской армии. В ДШВ заверили, что пленным вовремя оказали медицинскую помощь.

«Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным Силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без должной подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии РФ — не реализовывайте фантазии вашего диктатора, сдавайтесь в плен», — призвали в ДШВ.

В Курской области 21 оккупант сдался в плен: что они рассказали

7 февраля в ДШВ передали, что трое пленных — Батраханов, Леонтьев и Колмаков — пожаловались на наказание во вражеском войске. Командование не указало, что упомянутые бойцы ВС РФ были в составе группы из 21 оккупанта. Однако указано, что они были захвачены в плен в Курской области, и Фокус заметил похожих на них мужчин в видео от 5 февраля, одетых в ту же одежду.

Батраханов, Леонтьев и Колмаков — бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ. Они пополнили обменный фонд уже через месяц-два после того, как подписали контракты.

«Это та самая 155-я бригада, солдаты которой отличаются особо жестоким обращением с военнопленными украинскими воинами. Пленные рассказывают, что слышали о случаях особо жестокого обращения морпехами с украинскими военнопленными, но не были свидетелями. Обычно такие приказы отдавали командиры подразделений. За отказ выполнить угрожали «обнулить», — передали в ДШВ.

Пресс-служба заверила, что военнопленные содержатся в условиях надлежащего уровня и получили медицинскую помощь.

«(Слышал, — ред.), что не берут в плен, убивают. Слухи ходили, и в части тоже», — рассказал один из оккупантов.

Он подтвердил репутацию бригады, что ее бойцы не берут в плен украинских военных, вместо этого устраивая жестокую расправу, в том числе отрезая различные части тела и обезглавливая.

Другой оккупант рассказал, что попал на войну, потому что подписал контракт из-за «очень больших долгов». Он уточнил, что речь идет о более двух миллионах, скорее всего, рублей. Военнослужащий РФ также подтвердил, что получал приказ «в плен не брать».

«Между солдат, своих ребят такие вот слухи ходили, что в плен не брать, там и уши резали, и головы», — добавил он.

Оккупант поделился, что оказался с группой в окружении, а потом по ним свои же начали бить из минометов. Тогда они и решили сдаваться. Признался, что его пугали пытками в плену, а взамен украинские военные «отдали последнюю воду, банку тушенки» и помогали тащить раненого.

Также военнопленный подтвердил, что слышал об убийствах за попытку побега. По его словам, если беглеца поймают, могут «обнулить». На полигоне с ним учились бойцы КНДР, но в отдельной группе. Россиянам к ним приближаться запрещали, видели только с расстояния от 15 метров.

В Курской области десантники взяли в плен 21 оккупанта: среди них — украинец

В «РИА Юг» заметили, что в группе военнопленных был уроженец поселка Михайловка Запорожской области Иван Выхарев, 2003 года рождения. Речь идет о населенном пункте, расположенном в 50 километрах от Мелитополя.

Выхарев не смог вспомнить собственное подразделение, сказав лишь о какой-то «34 группе». Как именно он оказался в ВС РФ — неизвестно. Оккупационные власти утверждают, что не привлекают призывников с ВОТ к боям. Однако источник СМИ из оккупации сообщил, что после учений часть таких бойцов перебрасывают на фронт.

«Наш знакомый уже проходил службу в украинской армии. Когда его призвали он доказывал, что уже служил. Однако в военкомате ему сказали: «Ты служил Украине, а теперь послужишь России». Сначала его отправили в учебку в Краснодарский край. А недавно он позвонил и сказал, что из срочников формируют подразделения и готовят к отправке на Курскую область», — рассказал неназванный информатор.

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