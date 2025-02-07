Магазины популярной в Беларуси сети закрываются в России 6 7.02.2025, 15:09

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Найден целый ряд нарушений.

Многие российские магазины «Светофор» могут закрыть, пишут местные СМИ. Поводом стало сообщение Россельхознадзора о грубых нарушения в торговых точках сети, пишет «Точка».

Проверки прошли в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Всего выявлено 64 проблемных магазина, зафиксировано более 90 нарушений.

Основные вопросы возникли к реализации молочной, мясной и рыбной продукции.

Ряд товаров был с истекшим сроком годности, некоторые продукты хранились без упаковки и с нарушением температурного режима, другие – без документов о безопасности и качестве.

Материалы о проверке Россельхознадзор направил в прокуратуру и местный Потребнадзор.

Ранее российские депутаты просили проверить торговую сеть на нарушение закона о торговле и санитарно-гигиенических норм. Кроме того, как утверждается, сеть «Светофор» практиковала жесткие методы работы с поставщиками.

Также стало известно, что Федеральная налоговая служба РФ решила ликвидировать компанию – владельца магазинов «Светофор». Речь идет об акционерном обществе «Инвест Стандарт».

Узнали, как ситуация в России отразится на белорусских магазинах «Светофор».

Закроются ли «Светофоры» в Беларуси?

В Беларуси работает около 180 торговых точек этого дискаунтера. Магазины есть во всех областях республики.

Клиентов у сети достаточно: в одном только Instagram белорусского «Светофора» насчитывается 110 тыс. подписчиков. Останутся ли эти люди без знакомых магазинов, узнали у специалистов сети.

«У нас много хороших планов. В том числе на открытие новых магазинов. Так что могу сказать, что новости о российских магазинах «Светофор» к нам не относятся», – отметила в комментарии для Tochka.by ведущий маркетолог сети магазинов «Светофор» в Беларуси.

Очевидно, что события в РФ пока не отразились на белорусских реалиях.

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