Синоптики пообещали белорусам холодные выходные 1 7.02.2025, 15:20

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Мороз по ночам и холод днем.

В субботу на дорогах будет скользко, предупредили синоптики. И рассказали, какую погоду ждать белорусам в выходные дни.

В субботу, 8 февраля, будет облачно с прояснениями. В основном без осадков, зато с гололедицей. Ночью столбик термометра опустится до -3 -8°С, а местами до -9 -11°С. Днем будет -4, +1°С.

А в воскресенье, 9 февраля, станет еще холоднее. Ночью местами температура опустится до -14°С, днем столбик термометра поднимется до -4, +2°С.

И следующая неделя тоже начнется с морозов. В понедельник, 10 февраля, температура ночью опустится до -14°С, а днем не поднимется выше +1°С.

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