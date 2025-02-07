Белорусы продолжают «аномально» вести себя в обменниках

Белорусы продолжают «аномально» вести себя в обменниках2
- 7.02.2025, 15:55
- 2,872
Нацбанк удивлен.
Белорусы в 2025 году продолжают активнее сдавать валюту в обменники, чем приобретать ее. В январе разница между продажей и покупкой была всего 23,1 млн долларов в пользу первого показателя. Это следует из данных Нацбанка.
В январе население купило иностранной валюты на 919,2 млн долларов, а продало — на 23,1 млн больше. На фоне «растущих зарплат» подобное поведение выглядит населения выглядит нетипичным.
Компании-резиденты нашей страны за январь приобрели валюты 2 млрд 429,9 млн долларов, а продали — на 244,5 млн меньше.
Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в 2025 году едва ли можно рассчитывать на снижение спроса на валюту со стороны бизнеса — ситуация в экономике, в том числе во внешней торговле, вынуждает юрлиц быть ее чистыми покупателями, а не продавцами.
«Более интригующим выглядит поведение населения. В 2024 году, несмотря на повышение зарплат, люди активно избавлялись от иностранной валюты, тем самым оказывая поддержку курсу рубля и золотовалютным резервам. Время покажет, действительно ли беларусы отказались от привычки скупать валюту при росте доходов», — отмечали авторы телеграм-канала «Вашы грошы».