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Популярный российский актер попал в жуткое ДТП c полицией

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  • 7.02.2025, 15:58
  • 3,782
Популярный российский актер попал в жуткое ДТП c полицией
Денис Матросов

Porsche актера столкнулся с машиной сотрудника ГАИ.

Российский актер Денис Матросов, известный по многим ролям в сериалах и кино, попал в жуткое ДТП.

Как пишет российский ресурс «Стархит», в районе 11 утра Porsche актера столкнулся с машиной сотрудника ГАИ, который ехал с включенной сиреной. Сейчас на месте три скорые и шесть машин ДПС.

В результате результате аварии пострадали два человека, один из которых — сотрудник ГАИ, а второй — сам Денис Матросов. Полицейский находится в тяжелом состоянии, у звезды сериалов повреждена нога. Насколько серьезно пострадал артист, не уточняется. «Пока сложно сказать, он в шоке. Как только будет возможность — отправится к врачу», — сообщил источник.

Рано утром актер отвез младшего сына в школу, когда случилось ДТП, он возвращался обратно. В машине не было ни его жены Оксаны, ни сына, хотя сам автомобиль принадлежит супруге артиста, средство передвижения зарегистрировано на Оксану Рудич-Каструбину.

Женщина подъехала сразу на место происшествия, как только получила звонок от мужа, сейчас они вместе разбираются со случившимся.

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