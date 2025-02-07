Ученые создали самые тонкие спагетти в мире 3 7.02.2025, 16:47

Но их не будут использовать в кулинарии.

Мировой рекорд по производству самой тонкой пасты был только что побит. Группа исследователей создала крахмалистые нановолокна из белой муки, пишет New Voice.

Толщина этих крошечных волокон составляет в среднем около 370 нанометров. Это примерно две сотых толщины человеческого волоса. Но эту нанолапшу не найдешь ни на одном обеденном столе. Вместо этого ее рассматривают для использования в биоразлагаемых повязках.

Чтобы сделать свое новое «тесто» для лапши, ученые смешали муку с муравьиной кислотой. Этот тип жидкости помогает раскручивать длинные молекулы крахмала муки.

«Обычно, если вы хотите приготовить крахмал, то вы используете воду и тепло, чтобы разрушить плотную упаковку крахмала, — отмечает Адам Клэнси. — Мы делаем это химическим путем с помощью муравьиной кислоты. Таким образом, мы фактически маринуем его, а не варим». Клэнси — химик из Лондонского университетского колледжа в Англии. Он был частью команды, которая подогревала это тесто, чтобы придать ему нужную консистенцию. Чтобы растянуть тесто в крошечные лапши, они использовали технику, называемую электропрядением.

В этом процессе электрический заряд протягивал тесто через иглу на пластину в нескольких сантиметрах от нее. Молекулы крахмала спутывались друг с другом, покидая иглу, образуя струю. Когда струя пролетала по воздуху, муравьиная кислота испарялась. Это оставляло после себя тонкое волокно. Примерно через 30 минут волокно образовывало на пластине тонкий коврик.

Это не первый случай, когда кто-то делает коврик из крахмальных нановолокон. Такие коврики обычно имеют крошечные отверстия, называемые порами. Эти поры достаточно велики, чтобы пропускать молекулы воды, но слишком малы, чтобы в них проникали бактерии. Это делает их хорошими вариантами для бинтов и повязок на раны.

Но в прошлых исследованиях были электропряденые маты с использованием чистого крахмала, а не крахмалсодержащей муки. Процесс извлечения чистого крахмала из растительного материала требует много энергии и воды. Новое исследование показывает, что такая дорогостоящая экстракция не всегда необходима.

«Если вы используете [волокна на основе муки] для бинтов, то не имеет значения, есть ли там [бонус] целлюлоза и белок», — говорит Клэнси.

Поскольку волокна сделаны из высушенной муки, они считаются пастой, говорят авторы. Это делает их самыми тонкими макаронами из когда-либо зарегистрированных.

Каждая лапша примерно в тысячную часть толщины su filindeu. Это тип пасты после приготовления имеет толщину менее миллиметра.

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