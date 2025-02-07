В Минске полуторогодовалый ребенок погиб, выпав с пятнадцатого этажа 2 7.02.2025, 17:22

1,786

Мать в это время вышла в соседнюю комнату.

В Минске с окна на пятнадцатом этаже выпал полуторагодовалый ребенок, сообщили в ГУВД Мингорисполкоме.

О трагедии, произошедшей во Фрунзенском районе столицы, стало известно 7 февраля. Как установили правоохранители, полуторогодовалый мальчик был в квартире вместе с мамой. На короткое время женщина вышла в соседнюю комнату. За это время малыш взобрался на стул, стоявший возле окна, залез на подоконник, открыл окно и выпал, не удержавшись. Травмированного ребенка реанимировали, прибывшие врачи скорой помощи, но спасти его не смогли.

Известно, что мальчик был младшим из двух детей в семье. Старший ребенок в этот момент был в детском саду, отец - на работе.

- Ребенок воспитывался в полной благополучной семье. Ранее молодые родители не попадали в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних, - прокомментировали в милиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com