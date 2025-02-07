Канада готова присоединиться к разработке «Железного купола» для США 3 7.02.2025, 17:28

Оттава присоединится к гонке вооружений?

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна готова присоединиться к предложенной президентом США Дональдом Трампом разработке щита противоракетной обороны «Железный купол».

Об этом он сказал во время разговора с журналистами в конце своего визита в Вашингтон, цитирует AFP.

Блэр заявил, что Канада уже является «важным партнером» в совместной защите Северной Америки в рамках совместной программы противовоздушной обороны НАТО и NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки).

«Откровенно говоря, интегрированная система противоракетной обороны для всей Северной Америки – это то, что имеет смысл для всех, а не то, чтобы она остановилась на границе между США и Канадой», – отметил он.

Отметим, инициатива Дональда Трампа напоминает Стратегическую оборонную инициативу президента США Рональда Рейгана. Целью СОИ было создание противоракетного «щита» США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки посредством развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета.

СОИ — один из ключевых элементов гонки вооружений, навязанной США СССР, приведших к его распаду.

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