Руководителя Rheinmetall охраняют наравне с канцлером Германии
- 7.02.2025, 17:44
На Армина Паппергера было совершено покушение.
Гендиректора немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера стали охранять как федерального канцлера после сообщений о том, что он стал мишенью спецслужб РФ, сообщает Focus.
В материале говорится, что Паппергер всегда был открыт в общении и смело подходил к людям. Однако теперь, выходя из дома, одевает бронежилет, вооруженные охранники возят его на деловые встречи на бронированном автомобиле. По информации источников издания, каждый посетитель предварительно проверяется, обращаясь в полицию и Управление охраны конституции.
«Меня будут защищать и охранять, как федерального канцлера», — сказал Паппергер на пресс-конференции.
Издание отмечает, что усиленную охрану руководитель Rheinmetall получил после того, как в июне 2024 стало известно, что Паппергер стал мишенью российских спецслужб.