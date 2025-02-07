Руководителя Rheinmetall охраняют наравне с канцлером Германии 7.02.2025, 17:44

На Армина Паппергера было совершено покушение.

Гендиректора немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера стали охранять как федерального канцлера после сообщений о том, что он стал мишенью спецслужб РФ, сообщает Focus.

В материале говорится, что Паппергер всегда был открыт в общении и смело подходил к людям. Однако теперь, выходя из дома, одевает бронежилет, вооруженные охранники возят его на деловые встречи на бронированном автомобиле. По информации источников издания, каждый посетитель предварительно проверяется, обращаясь в полицию и Управление охраны конституции.

«Меня будут защищать и охранять, как федерального канцлера», — сказал Паппергер на пресс-конференции.

Издание отмечает, что усиленную охрану руководитель Rheinmetall получил после того, как в июне 2024 стало известно, что Паппергер стал мишенью российских спецслужб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com