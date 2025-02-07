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Путин отказался публично извиняться за подбитый азербайджанский самолет

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  • 7.02.2025, 18:35
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Путин отказался публично извиняться за подбитый азербайджанский самолет

Глава Кремля отказывается взять на себя ответственность.

Владимир Путин не планирует выступать с какими-либо заявлениями по поводу катастрофы самолета авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии»), произошедшей в декабре.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в азербайджанских СМИ публикацию, в которой России предлагается взять на себя ответственность за инцидент. «Нет, не планируется [выступление по теме катастрофы]», — коротко ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что самолет AZAL Embraer E190, потерпевший крушение вблизи казахстанского Актау, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С». Позднее издание «Азери-Пресс» (АПА) писало, что Баку готовится подать иск против Москвы в международный суд, если она не признает свою вину.

По информации издания, сейчас ведется сбор доказательной базы, анализируются свидетельства и другие материалы, подтверждающие причастность России к трагедии.

Министерство транспорта Казахстана накануне опубликовало предварительный отчет о происшествии, сопровождая его фотографиями фюзеляжа с многочисленными пробоинами. В документе отмечено, что на хвостовой части самолета, киле, стабилизаторе, а также на рулях высоты и направления зафиксированы многочисленные сквозные и несквозные повреждения. Аналогичные следы обнаружены на левом крыле, двигателе и других частях воздушного судна.

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