В ВСУ опровергли российский фейк о захвате Торецка 7.02.2025, 19:09

Силы Обороны Украины продолжают оборонительную операцию.

Россияне заявили о захвате Торецка, но бои в городе продолжаются. Силы обороны продолжают оказывать сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState и Министерство внутренних дел Украины.

Днем 7 февраля в Минобороны России заявили о захвате Торецка силами трех мотострелковых бригад и добровольцев.

«Информация об оккупации врагом Торецка не является правдой - городские бои продолжаются, а Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление противнику. В очередной раз в наше информационное пространство "залетают" новости из дурдома (заявление МО РФ)», - отметили в DeepState.

По их данным, Силы Обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Торецке. Бои сейчас продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Центр города практически весь под врагом.

«К сожалению, люди вынуждены потреблять вражеские источники из-за недостаточного доверия к собственным официальным. До сих пор общество не проинформировано о потере Курахово и Великой Новоселки, что вызывает много вопросов к тем, кто формирует официальную коммуникацию», - добавили в DeepState.

К тому же, как сообщил РБК-Украина представитель Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин, сейчас бои в Торецке идут в городской застройке.

Он отметил, что по состоянию на 16:00 на Торецком направлении противник атаковал 8 раз в районе Торецка. До сих пор еще идут четыре боя.

«Враг использует все силы и средства, чтобы нас победить....как в силу того, что преобладает численностью и забрасывает «штурмовым мясом» на атаки своими воинами (даже одноразовыми, которых отправляют в один конец на штурм — если дойдет до какой-то определенной точки, чтобы там переждал и накопилось у них определенное количество личного состава для штурма), так на информационном фронте (использует распространение своей вражеской ИПСО)», - пояснил Волошин.

В то же время бойцы бригады «Хищник» патрульной полиции сообщили, что держат оборону в Торецке.

«Еду и воду им доставляют дронами. До российских солдат здесь считанные метры. Задача — быстро забрать груз под прикрытием собрата. Подвал, окопные свечи, и бдительность 24/7 - такие будни украинских защитников», - отметили в полиции.

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