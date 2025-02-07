закрыть
7 февраля 2025, пятница, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Циркач из Колумбии 45 секунд простоял на голове, жонглируя пятью мячами

  • 7.02.2025, 19:14
Циркач из Колумбии 45 секунд простоял на голове, жонглируя пятью мячами

Видеофакт.

Колумбийский циркач установил рекорд мира, пробыв в стойке на голове 45 секунд и одновременно жонглируя пятью мячами.

Об этом 6 февраля сообщил онлайн-справочник Книга рекордов Гиннеса. Циркач Хосе Валенсия долго тренировался для того, чтобы выполнить этот трюк.

Балансируя на голове, Хосе установил рекорд по самому длинному жонглированию пятью мячами во время выполнения стойки на голове, продержавшись в таком положении 45 секунд.

Поставив ноги на ширине плеч, Хосе взял пять мячей, ожидавших его у основания подставки, на которой он балансировал.

Позже он признался, что было неудобно продержаться долго в таком положении и у него уже начали болеть голова и спина.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко