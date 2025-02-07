Циркач из Колумбии 45 секунд простоял на голове, жонглируя пятью мячами 7.02.2025, 19:14

Видеофакт.

Колумбийский циркач установил рекорд мира, пробыв в стойке на голове 45 секунд и одновременно жонглируя пятью мячами.

Об этом 6 февраля сообщил онлайн-справочник Книга рекордов Гиннеса. Циркач Хосе Валенсия долго тренировался для того, чтобы выполнить этот трюк.

Балансируя на голове, Хосе установил рекорд по самому длинному жонглированию пятью мячами во время выполнения стойки на голове, продержавшись в таком положении 45 секунд.

Поставив ноги на ширине плеч, Хосе взял пять мячей, ожидавших его у основания подставки, на которой он балансировал.

Позже он признался, что было неудобно продержаться долго в таком положении и у него уже начали болеть голова и спина.

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