Верховный лидер Ирана исключил переговоры с Трампом и его администрацией
- 7.02.2025, 19:28
Али Хаменеи пообещал «жестко ответить» на любые угрозы для Тегерана.
В пятницу, 7 февраля, верховный лидер Ирана Али Хаменеи исключил возможность переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа и пообещал «жестко ответить» на любые угрозы для Тегерана.
Об этом сообщает Finacial Times.
В частности, он вспомнил о ядерном соглашении 2015 года между Ираном и другими государствами, из которого Трамп вышел в 2018 году, прежде чем ввести жесткие санкции против Тегерана.
«С таким правительством не должно быть никаких переговоров, поскольку это не является ни мудрым, ни рассудительным, ни достойным», — заявил Хаменеи.
Он также пригрозил администрации США ответными действиями.
«Это наш опыт с ними. … Если они будут угрожать нам, мы будем угрожать им. Если они выполнят свои угрозы, мы выполним свои. Если они нарушают безопасность нашей страны, мы нарушим их», — сказал верховный лидер Ирана.
В начале феврале Трамп уже ввел первые с момента вступления в должность санкции против Ирана. Новые ограничения коснулись нескольких судов, перевозящих иранскую нефть.
Дональд Трамп во время своей первой каденции направлял кампанию «максимального давления» на то, чтобы с помощью жестких санкций «задушить» экономику Ирана и заставить его заключить соглашение, которое бы препятствовало программам по разработке ядерного и баллистического оружия.
В апреле 2024 года Reuters сообщало, что американские конгрессмены включили в пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню санкции в отношении экспорта нефти из Ирана.