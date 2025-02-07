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Футбольные клубы побили рекорд по тратам на игроков в зимнее окно

  • 7.02.2025, 19:43
Футбольные клубы побили рекорд по тратам на игроков в зимнее окно

Лидером по расходам является Англия.

Мужские футбольные клубы по всему миру потратили рекордные $2,35 млрд на международные трансферы в январе, что почти на 58% больше, чем в прошлом году, пишет Reuters со ссылкой на отчет ФИФА.

С 1 января по 4 февраля было совершено 5863 международных трансфера, что на 19,1% больше прошлогоднего рекорда.

Больше всех потратили английские клубы — $621,6 млн, из которых $224 млн пришлось на «Манчестер Сити».

Самым дорогим игроком, подписанным в январе, стал колумбийский нападающий Джон Дуран, который перешел из «Астон Вилла» в саудовский «Ан-Наср» почти за $80 млн плюс бонусы.

В пятерку стран с наибольшими расходами вошли Германия ($295,7 млн), Италия ($223,8 млн), Франция ($209,7 млн) и Саудовская Аравия ($202,1 млн). Больше всех от трансферов получили французские клубы ($371 млн).

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