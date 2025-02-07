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Кочанову отправили спасать комбинат, который выпускает сырки

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  • 7.02.2025, 20:04
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Кочанову отправили спасать комбинат, который выпускает сырки
Наталья Кочанова

Чиновница будет готовить доклад для Лукашенко.

Власти озадачились работой молочных комбинатов. 7 февраля глава «совета республики» Наталья Кочанова и некоторые другие «сенаторы» выезжали на такое предприятие в Полоцк. Как заявила чиновница, на этом молочном комбинате — самая сложная ситуация по сравнению с другой 31 аналогичной организацией. Ранее Наталья Кочанова в апреле 2021 года уже посещала это предприятие и обещала ему поддержку. «Зеркало» напоминает, там производят известные глазированные сырки с изображением панды на упаковке.

«В ходе посещения мною (в январе этого года. — Прим. ред.) Полоцкого молочного комбината прозвучал вопрос о тяжелом экономическом положении на этом предприятии, необходимости принятия решения», — сказала Наталья Кочанова и уточнила, что чиновники выехали на место «для оценки реальной ситуации».

«Из 32 молочных комбинатов, пожалуй, самая сложная ситуация — на Полоцком молочном комбинате», — заявила чиновница.

По ее словам, власти «вырабатывали определенные решения, которые помогут этому предприятию». Как уточнила Наталья Кочанова, будет подготовлен доклад для Александра Лукашенко о сложившейся на предприятии ситуации и путях ее нормализации.

«Сенатор» Леонид Заяц подробнее рассказал о ситуации на Полоцком молочном комбинате и возможных путях ее преодоления.

«В непростую экономическую ситуацию попало данное предприятие, — отметил чиновник. — В первую очередь надо принять решение по поводу загрузки сырьем данного завода. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 800 тонн молока в смену — а загружаем сегодня мы 300 тонн. Явный недостаток сырья сказывается на объемах валовой продукции и на финансовом состоянии предприятия. Вместе с тем его продукция очень качественная, имеет своего потребителя на рынке».

Леонид Заяц уточнил, что этого комбината намерены расширить сырьевую зону, что «позволит примерно в 1,7 раза увеличить нынешнюю загрузку, обслужить финансовые обязательства, без задержек оплачивать закупаемое молоко».

«Обсудили также вопрос о модернизации данного завода. Речь идет о реконструкции существующей котельной, что позволит подавать пар на технологические линии предприятия. Рассматривались и меры финансовой поддержки, которые позволят стабилизировать работу Полоцкого молочного комбината», — уточнил Леонид Заяц.

К слову, в декабре 2023 года из-под «крыла» молочного комбината в Полоцке вывели Шумилинский сырзавод и Новолукомльский творожный завод.

Наталья Кочанова ранее в апреле 2021 года посещала это предприятие и обещала ему поддержку. Тогда она контролировала, как выполняется указ Александра Лукашенко о развитии агропромышленного комплекса Витебской области.

«Нужно работать, пускать оборотные средства в развитие, модернизацию предприятий. Это будет на пользу всем: и нашим предприятиям, и государству, и отдельно взятому работнику», — заявляла тогда Наталья Кочанова.

По данным сервиса kartoteka.by, только в январе этого года было как минимум 14 судебных заседаний, в которых молочный комбинат в Полоцке проходил как ответчик. Один из самых крупных исков к этому предприятию — почти на 1,1 млн рублей от Поставского молочного завода.

Как сообщается, общая задолженность молочного комбината в Полоцке по судебным искам за последние полгода составила 1 млн 746 тысяч рублей.

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