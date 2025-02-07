Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Румынии

Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Румынии1
- 7.02.2025, 20:15
Белоруска впервые за 9 месяцев обыграла соперницу из топ-50 рейтинга.
Третья ракетка Беларуси Александра Саснович продолжает успешное выступление на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В пятницу на этих соревнованиях, которые проходят на хардовом покрытии, пора четвертьфиналов. Программу дня открыло как раз противостояние с участием Саснович. Она вышла на корт против 49-й теннисистки мира из Украины Ангелины Калининой.
А.Саснович (128, Беларусь) — А.Калинина (49, Украина) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3)
Оппонентка, имевшая 4-й номер посева на этих соревнованиях, оставила за собой первый сет. Однако у Александры нашлись волевые качества, чтобы переломить ход встречи. В третьей партии соперница дважды подавала на матч, но оба раза белоруска героически возвращалась в игру.
Отметим, что последний раз Саснович обыгрывала конкурентку из топ-50 в мае 2024 года. Тогда она подобрала ключи к Екатерине Александровой из России.
С кем именно белоруска будет бороться за выход в финал, станет известно позднее. Это будет либо россиянка Анастасия Потапова, либо немка Элла Зайдель.