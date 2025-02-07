Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов
- 7.02.2025, 20:25
Видеофакт.
Украинские воины при помощи дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Это достаточно редкая цель.
Об этом сообщает 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis в Telegram.
Как отметили в полку, «Солнцепек» ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Атаки могут привести к ужасным последствиям для украинских воинов и их позиций.
«Очень редкая и важная цель. Больше эта установка воевать не будет — едет на металлолом», - отметили воины.
Они поблагодарили 102 отдельную бригаду теробороны и другие смежные подразделения за то, что они способствовали уничтожению вражеской техники.
Также в полку уточнили, что полученные перехваты свидетельствуют, что экипаж «Солнцепека» «подгорел».