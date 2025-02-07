Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов 7.02.2025, 20:25

Видеофакт.

Украинские воины при помощи дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Это достаточно редкая цель.

Об этом сообщает 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis в Telegram.

Как отметили в полку, «Солнцепек» ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Атаки могут привести к ужасным последствиям для украинских воинов и их позиций.

«Очень редкая и важная цель. Больше эта установка воевать не будет — едет на металлолом», - отметили воины.

Они поблагодарили 102 отдельную бригаду теробороны и другие смежные подразделения за то, что они способствовали уничтожению вражеской техники.

Также в полку уточнили, что полученные перехваты свидетельствуют, что экипаж «Солнцепека» «подгорел».

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