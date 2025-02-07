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Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов

  • 7.02.2025, 20:25
Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов

Видеофакт.

Украинские воины при помощи дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Это достаточно редкая цель.

Об этом сообщает 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis в Telegram.

Как отметили в полку, «Солнцепек» ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Атаки могут привести к ужасным последствиям для украинских воинов и их позиций.

«Очень редкая и важная цель. Больше эта установка воевать не будет — едет на металлолом», - отметили воины.

Они поблагодарили 102 отдельную бригаду теробороны и другие смежные подразделения за то, что они способствовали уничтожению вражеской техники.

Также в полку уточнили, что полученные перехваты свидетельствуют, что экипаж «Солнцепека» «подгорел».

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