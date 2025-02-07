Лукашенко в панике из-за вывода валюты за границу 5 7.02.2025, 20:36

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Генпрокуратура тотчас принялась «утешать» диктатора.

В Минске наказали 38 топов компаний за выплаты дивидендов акционерам из «недружественных стран». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В Минске прокуратура проверила местные компании, среди владельцев которых есть лица из так называемых недружественных стран, и выявила нарушения.

Дело в том, что в прошлом году власти ввели ограничение на выплату прибыли и дивидендов иностранным владельцам, если они из недружественных стран. Это касается сумм свыше 80 тысяч базовых величин (сейчас это 3 млн 360 тыс. рублей). Это лимит на один календарный год, причем на всех, между кем в компании будут делить эти деньги.

Также фирмы должны сообщать местным властям о выплаченных суммах прибыли и дивидендов инвесторам из таких стран.

Однако, как утверждает Генпрокуратура, 38 компаний Минска не сообщили в Мингорисполком о таких выплатах. В результате руководителей и других сотрудников фирм, связанных с финансами, привлекли к административной ответственности из-за «непринятия мер по надлежащей организации деятельности юридлица». Она предусматривает штраф от 10 до 200 базовых величин. На сегодня это от 420 до 8400 рублей.

Напомним, недавно Александр Лукашенко возмущался тем, что зарубежные инвесторы выводят из Беларуси за границу валюту. По его словам, так из страны утекли «не десятки миллионов денежных средств, а сотни».

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