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В Малорите продавцы «заработали» 67 тысяч рублей на оставленных покупателями чеках

  • 7.02.2025, 20:50
В Малорите продавцы «заработали» 67 тысяч рублей на оставленных покупателями чеках

Схему раскрыли.

В одном из магазином Малориты правоохранители раскрыли мошенничеству схему с чеками, сообщила пресс-служба МВД.

Выяснилось, что 27-летняя жительница райцентра вместе с 30-летней брестчанкой регулярно воровали деньги из кассы. Когда покупатели не забирали с собой чеки, они оформляли возврат товара, а наличные оставляли себе.

Таким образом им удалось «накопить» 67 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

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