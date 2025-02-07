В Малорите продавцы «заработали» 67 тысяч рублей на оставленных покупателями чеках
- 7.02.2025, 20:50
Схему раскрыли.
В одном из магазином Малориты правоохранители раскрыли мошенничеству схему с чеками, сообщила пресс-служба МВД.
Выяснилось, что 27-летняя жительница райцентра вместе с 30-летней брестчанкой регулярно воровали деньги из кассы. Когда покупатели не забирали с собой чеки, они оформляли возврат товара, а наличные оставляли себе.
Таким образом им удалось «накопить» 67 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.