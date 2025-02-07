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Под Минском начнут укладывать бетонные дороги

  • 7.02.2025, 21:02
Под Минском начнут укладывать бетонные дороги

Для «экологической безопасности и устойчивости к высоким нагрузкам».

Дороги, соединяющие Минск и города-спутники, будут совершенствовать, сообщил замначальника главного управления автодорог Минтранса Сергей Леончик, пишут «Минск-Новости».

Дорожное покрытие вблизи столицы наиболее подвержено воздействию большегрузов. И здесь найден выход.

Согласно планам дорожного ведомства, в ближайшие несколько лет основные транспортные выходы из Минска (в пределах второй кольцевой) сделают цементобетонными.

Это делается для «экологической безопасности, устойчивости к высоким нагрузкам, долговечности и отсутствия колеи».

Если планы реализуются, по дорогам между Минском и городами-спутниками смогут безопасно передвигаться транспортные средства с нагрузкой на ось до 11,5 т.

«Также это поддержит экономику предприятий в городах-спутниках и снизит впоследствии финансовые затраты на ремонт дорог в минском регионе», – отметил представитель Минтранса.

Также в планах у дорожников на 2025 год:

начало реконструкции участка автодороги М-3 Минск – Витебск

капремонт участка автодороги М-4 Минск – Могилев с устройством покрытия из цементобетона

реконструкция двух мостов через реку Ушу и реку Вилию на дороге Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь.

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