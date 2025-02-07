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Трамп анонсировал встречу с Зеленским

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  • 7.02.2025, 21:20
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Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры, вероятно, пройдут в Вашингтоне.

Заявление Трампа приводит Barron’s.

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе», - отметил американский лидер.

Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча.

«Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев - ред.)», - добавил он.

Напомним, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп виделись 7 декабря в Париже, когда там проходила церемония открытия собора Парижской Богоматери. Во встрече также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон.

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