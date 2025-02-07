Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Трамп анонсировал встречу с Зеленским6
- 7.02.2025, 21:20
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Переговоры могут состояться уже на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры, вероятно, пройдут в Вашингтоне.
Заявление Трампа приводит Barron’s.
«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе», - отметил американский лидер.
Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча.
«Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев - ред.)», - добавил он.
Напомним, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп виделись 7 декабря в Париже, когда там проходила церемония открытия собора Парижской Богоматери. Во встрече также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон.