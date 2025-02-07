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Скрипку Страдивари «Иоахим-Ма» продали с аукциона за $11,25 млн

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  • 7.02.2025, 22:10
Скрипку Страдивари «Иоахим-Ма» продали с аукциона за $11,25 млн

Инструмент назвали «шедевром звука».

Скрипка, созданная знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Как сообщает The New York Times, покупатель заплатил $11,25 млн за инструмент, который специалисты Sotheby's назвали «шедевром звука».

Проданную скрипку называли «Иоахим-Ма» по фамилиям ее знаменитых владельцев. В XIX веке ее хозяином был один из величайших скрипачей того времени Йозеф Иоахим, близкий друг Иоганнеса Брамса.

В 1967 году скрипку приобрел скрипач Си-Хон Ма, который играл на ней до самой смерти в 2009 году.

В 2015 году наследники музыканта продали инструмент Консерватории Новой Англии в Бостоне, которая и выставила сейчас скрипку на аукцион. Скрипку оценивали в $12–18 млн. Торги стартовали с отметки $8 млн. Вырученные средства учреждение намерено использовать для создания фонда, из которого будут выдаваться гранты студентам консерватории, как о том и просили наследники Си-Хон Ма.

Среди скрипок, продававшихся на аукционах, рекорд по цене принадлежит инструменту Страдивари «Леди Блант», который был сделан мастером в 1721 году, одно время принадлежал внучке лорда Байрона и был продан в 2011 году за $15,9 млн.

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