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Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая

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  • 7.02.2025, 22:17
Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая

C целью борьбы со снабжением синтетических опиоидов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая с целью борьбы со снабжением синтетических опиоидов. Документ 7 февраля был опубликован на сайте Белого дома.

«Введение пошлин для решения проблемы цепочки снабжения синтетических опиоидов в Китайской Народной Республике», – говорится в тексте указа.

Китай с 10 февраля вводит новые пошлины на американский импорт. В частности, уголь и сжиженный природный газ (СПГ) будут облагаться 15-процентным налогом, в то время как нефть, крупные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника попадут под 10-процентный тариф.

4 февраля вступили в силу 10% пошлины США на китайский импорт. Днем ранее президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин против Мексики и Канады.

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