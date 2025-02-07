Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая1
- 7.02.2025, 22:17
C целью борьбы со снабжением синтетических опиоидов.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая с целью борьбы со снабжением синтетических опиоидов. Документ 7 февраля был опубликован на сайте Белого дома.
«Введение пошлин для решения проблемы цепочки снабжения синтетических опиоидов в Китайской Народной Республике», – говорится в тексте указа.
Китай с 10 февраля вводит новые пошлины на американский импорт. В частности, уголь и сжиженный природный газ (СПГ) будут облагаться 15-процентным налогом, в то время как нефть, крупные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника попадут под 10-процентный тариф.
4 февраля вступили в силу 10% пошлины США на китайский импорт. Днем ранее президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин против Мексики и Канады.