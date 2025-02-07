Мужчина украл в Могилеве 12 канализационных люков

Мужчина украл в Могилеве 12 канализационных люков1
- 7.02.2025, 22:19
Один оставил себе, остальные продал в интернете.
Сотрудники милиции задержали жителя Могилевского района, который крал канализационные люки в областном центре, сообщили в пресс-службе УВД.
В милицию обратился представитель строительной организации, который рассказал, что на улице Жемчужной в Могилеве неизвестный похитил 12 металлических люков на общую сумму около 4200 рублей.
Сотрудники милиции выяснили, что кражу совершил 43-летний житель Могилевского района, который жил на соседней улице и делал ремонт в своем частном доме. Мужчина на машине подъезжал к люкам и складывал их в багажник. После он оставил один для личного участка, а остальные продал в интернете. Часть из них нашли в Оршанском районе и вернули в организацию.
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело.