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Мужчина украл в Могилеве 12 канализационных люков

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  • 7.02.2025, 22:19
Мужчина украл в Могилеве 12 канализационных люков

Один оставил себе, остальные продал в интернете.

Сотрудники милиции задержали жителя Могилевского района, который крал канализационные люки в областном центре, сообщили в пресс-службе УВД.

В милицию обратился представитель строительной организации, который рассказал, что на улице Жемчужной в Могилеве неизвестный похитил 12 металлических люков на общую сумму около 4200 рублей.

Сотрудники милиции выяснили, что кражу совершил 43-летний житель Могилевского района, который жил на соседней улице и делал ремонт в своем частном доме. Мужчина на машине подъезжал к люкам и складывал их в багажник. После он оставил один для личного участка, а остальные продал в интернете. Часть из них нашли в Оршанском районе и вернули в организацию.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело.

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