Вышла очередная книга «Гарри Поттера» по-белорусски
- 7.02.2025, 22:39
Продажа начнется 8 февраля.
Вышла очередная книга белорусскоязычного «Гарри Поттера». Это «Гарри Поттер и Кубок огня», четвертая книга из знаменитой серии Джоан Роулинг. Как и анонсировало издательство «Янушкевич», продажа начнется 8 февраля, передает «Еврорадио».
«Сегодня мы разгрузили 7 тонн книг, — пишет издательство. — … Мы гордимся тем, что благодаря нам книги о Гарри Поттере — это реальность».
Перевод с английского языка выполнила Елена Петрович. В книге 712 страниц. Издательство обещало, что «будут допечатаны в твердом переплете и три предыдущие книги серии». И свое слово сдержала.