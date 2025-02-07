Вышла очередная книга «Гарри Поттера» по-белорусски 7.02.2025, 22:39

Продажа начнется 8 февраля.

Вышла очередная книга белорусскоязычного «Гарри Поттера». Это «Гарри Поттер и Кубок огня», четвертая книга из знаменитой серии Джоан Роулинг. Как и анонсировало издательство «Янушкевич», продажа начнется 8 февраля, передает «Еврорадио».

«Сегодня мы разгрузили 7 тонн книг, — пишет издательство. — … Мы гордимся тем, что благодаря нам книги о Гарри Поттере — это реальность».

Перевод с английского языка выполнила Елена Петрович. В книге 712 страниц. Издательство обещало, что «будут допечатаны в твердом переплете и три предыдущие книги серии». И свое слово сдержала.

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