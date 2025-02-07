Бельгия направит 1,7 млрд евро на помощь Украине 7.02.2025, 22:51

Из налогов от замороженных активов РФ.

Правительство Бельгии получило за 2024 год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на сумму 1,7 млрд евро. Эти средства направят на программы помощи Украине.

Об этом сообщает VRT.

Как сообщает издание, замороженные российские активы, содержащиеся в крупнейшем депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, сгенерировали для страны за счет налогов 1,7 млрд евро прибыли.

Правительство Бельгии будет использовать эти деньги для оказания помощи Украине. Общий объем российских активов, которые сейчас заблокированы в Euroclear, составляет около 183 млрд евро.

Как отмечается, депозитарий Euroclear является одной из крупнейших компаний такого рода и влиятельным игроком на мировом финансовом рынке. При этом лишь около 12% акций этой компании принадлежат Федеральному правительству Бельгии, остальные принадлежат другим муниципальным правительствам страны и банкам.

Эта компания предоставляла финансовые услуги российским компаниям и правительству, но все трансакции были заморожены после того, как Россия начала войну против Украины и попала под международные санкции в ответ на агрессию. Российские активы, включая наличные, акции и займы, были заморожены и в настоящее время недоступны для российских субъектов.

Проценты от этих российских миллиардов перечисляются на специальный счет в Euroclear и используются для пополнения европейских фондов помощи, предназначенных для Украины. В 2024 финансовом году в такие фонды была перечислена сумма в 3,55 млрд евро.

Первый транш в 1,55 млрд евро был перечислен в июле 2024 года, второй транш в около 2 миллиарда евро, как ожидается, будет перечислен в следующем месяце

Правительство Бельгии также облагает налогом все поступления, сгенерированные от российских замороженных активов. В 2024 году сумма этих налогов составила 1,7 млрд евро, которые будут направлены на помощь Украине.

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