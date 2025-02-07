СМИ: В Испании по подозрению в терроризме задержан белорус

СМИ: В Испании по подозрению в терроризме задержан белорус9
- 7.02.2025, 23:01
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Подробности.
Правоохранители Испании задержали пять человек по подозрению в террористической деятельности.
Об этом сообщает газета El Periódico.
Подробностей пока немного – известно, что все случилось в Каталонии.
Как утверждают источники медиа в полиции, среди задержанных – гражданин Беларуси, двое россиян, а также подданные Колумбии и Испании. Некоторые обладали знаниями в области компьютерной инженерии. Также в их рядах был фотограф.
Всем им вменяются терроризм и участие в преступной организации. По версии следствия, подозреваемые предпринимали действия, направленные «против поддержки правительствами и ассоциациями Украины».
Задержанные вели работу в странах НАТО, но постоянно проживали в Барселоне.
В национальной полиции Испании пока не комментируют инцидент.