Минский сварщик сорвал крупнейший джекпот

Минский сварщик сорвал крупнейший джекпот3
- 7.02.2025, 23:06
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Новость о миллионах застала его в метро.
В Беларуси разыгран крупнейший за последние годы джекпот — 3 миллиона рублей. Победителем стал житель Минска, который работает сварщиком. Розыгрыш прошел 7 февраля в онлайн-формате, в нем участвовали более 376 тысяч человек.
Победителя зовут Владимир. Новость о миллионах застала его в метро, когда организаторы связались с ним в прямом эфире. По словам победителя, он играет в лотерею около года и ранее выигрывал суммы до 1000 рублей, но на такой результат не рассчитывал.
Как распорядиться деньгами, Владимир пока не решил. В первую очередь он думает о помощи дочери и внуку, а уже потом — о себе.
Это один из крупнейших выигрышей в истории белорусских лотерей за последние три года. Ранее, в конце прошлого года, миллионером стала жительница Ошмян, работавшая медсестрой.