Зеленский: Следующие недели могут стать насыщенными
- 7.02.2025, 23:15
Команды президента Украины и Трампа уже планируют встречи и переговоры.
Команды президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа уже планируют встречи и переговоры. Поэтому следующие недели могут быть насыщенными.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
«Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд», - отметил глава украинского государства.
Он уточнил, что украинские и американские команды уже занимаются деталями таких планов.
Также Зеленский подчеркнул, что продолжительный и крепкий мир между Украиной и Россией должен стать ближе.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.
По словам американского президента, такая встреча может пройти в Вашингтоне.