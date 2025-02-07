Зеленский: Следующие недели могут стать насыщенными 7.02.2025, 23:15

Команды президента Украины и Трампа уже планируют встречи и переговоры.

Команды президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа уже планируют встречи и переговоры. Поэтому следующие недели могут быть насыщенными.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

«Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд», - отметил глава украинского государства.

Он уточнил, что украинские и американские команды уже занимаются деталями таких планов.

Также Зеленский подчеркнул, что продолжительный и крепкий мир между Украиной и Россией должен стать ближе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

По словам американского президента, такая встреча может пройти в Вашингтоне.

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