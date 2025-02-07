Леброн Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана
- 7.02.2025, 23:30
Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» в 40 лет продолжает совершать баскетбольные подвиги.
Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации установил новый рекорд, который до него покорялся лишь Майклу Джордану.
В возрасте 40 лет Джеймс набрал в победной игре с «Голден Стэйт» 42 очка, к которым добавил 17 подборов и 8 передач.
В этом поединке Леброну удалось и кое-что еще: он совершил три трехочковых броска и трижды попал всего за 48 секунд. И в очередной раз подтвердил, что даже в 40 лет способен на маленькие баскетбольные подвиги.
Примечательно, что сделал это Джеймс именно в матче с «Голден Стэйт», за который играет признанный мастер «трешек» Стеф Карри.
Впрочем, для большинства болельщиков «Лейкерс» гораздо интереснее выглядит следующий матч, в котором ожидается выход на паркет Луки Дончича.
Словенец считается одним из самых талантливых молодых баскетболистов НБА. И его дуэт с самым ярким «старичком» обещает зрителям как минимум увлекательное зрелище в ближайшие недели и месяцы. А как максимум – еще одну победу «Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам всего сезона.
Если это произойдет, Леброн завоюет пятый чемпионский перстень и максимально приблизится к Джордану, у которого таких перстней шесть.