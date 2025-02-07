Леброн Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана 7.02.2025, 23:30

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» в 40 лет продолжает совершать баскетбольные подвиги.

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации установил новый рекорд, который до него покорялся лишь Майклу Джордану.

В возрасте 40 лет Джеймс набрал в победной игре с «Голден Стэйт» 42 очка, к которым добавил 17 подборов и 8 передач.

В этом поединке Леброну удалось и кое-что еще: он совершил три трехочковых броска и трижды попал всего за 48 секунд. И в очередной раз подтвердил, что даже в 40 лет способен на маленькие баскетбольные подвиги.

Примечательно, что сделал это Джеймс именно в матче с «Голден Стэйт», за который играет признанный мастер «трешек» Стеф Карри.

Впрочем, для большинства болельщиков «Лейкерс» гораздо интереснее выглядит следующий матч, в котором ожидается выход на паркет Луки Дончича.

Словенец считается одним из самых талантливых молодых баскетболистов НБА. И его дуэт с самым ярким «старичком» обещает зрителям как минимум увлекательное зрелище в ближайшие недели и месяцы. А как максимум – еще одну победу «Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам всего сезона.

Если это произойдет, Леброн завоюет пятый чемпионский перстень и максимально приблизится к Джордану, у которого таких перстней шесть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com