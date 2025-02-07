Украина готова хранить газ из США в своих хранилищах
- 7.02.2025, 23:54
Киев готов стать хабом для всей Европы.
Украина готова хранить американский газ в своих хранилищах. Это предложение интересно не только Украины, но и для администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Это очень интересно для нас. Я знаю, что это очень интересно для администрации Трампа. Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», - сказал Зеленский.
По его словам, Украина готова иметь контракты и с удовольствием поставлять американский газ через свою территорию в другие страны ЕС.
«Я знаю, что наши американские партнеры это поддерживают. Мы также готовы пустить наших американских партнеров в этот сектор, на этот рынок. Я думаю, что это также часть безопасности для Украины и Европы, потому что это не российский газ», - отметил президент.