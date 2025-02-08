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Ассист белоруса Шкурина помог «Стали» победить чемпиона Польши

  • 8.02.2025, 6:59
Ассист белоруса Шкурина помог «Стали» победить чемпиона Польши
Илья Шкурин

«Сталь» из Мелеца победила «Ягеллонию».

7 февраля в матче чемпионата Польши «Сталь» обыграла «Ягеллонию» (2:1), которая является действующим чемпионом Польши, передает «Трибуна».

На 22-й минуте беларусский форвард команды из Мелеца Илья Шкурин отметился голевой передачей. Футболист покинул поле на 86-й минуте.

В 19 играх сезона Шкурин забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Команда занимает 12-е место в таблице. «Ягеллония» – 2-е.

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