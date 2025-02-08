Ученые разработали асфальт, который восстанавливается сам по себе 8.02.2025, 4:56

Биотехнологии в деле.

Прощай, выбоины? Ученые из Королевского колледжа Лондона, Университета Суонси и их коллеги из Чили утверждают, что нашли способ обратить вспять процесс растрескивания битума, основного компонента асфальта. Это открытие может проложить путь к созданию самовосстанавливающихся дорог, передает New Voice.

Выбоины на дорогах — настоящая головная боль для водителей во всем мире. Они не только портят автомобили, но и обходятся в миллиарды долларов ежегодно. Сокращение этих расходов, несомненно, стало бы огромным облегчением для всех участников дорожного движения.

Группа ученых, работающих над решением этой проблемы, утверждает, что нашла способ заставить дорогу восстанавливаться самостоятельно после появления трещин.

Трещины в асфальте возникают из-за того, что битум, липкий и эластичный материал, используемый в асфальте, затвердевает под воздействием кислорода. Точный механизм этого процесса до конца не изучен, но команда ученых работает над созданием моделей машинного обучения, чтобы лучше понять его.

Ученые разработали решение, которое заключается в использовании крошечных, «чрезвычайно устойчивых спор на биологической основе», размером меньше человеческого волоса. Эти пористые материалы заполнены «омолаживающими веществами» на основе переработанной нефти, которые высвобождаются, когда асфальт начинает трескаться, и запускают процесс восстановления.

«В нашем исследовании мы хотим имитировать целебные свойства, наблюдаемые в природе. Например, когда дерево или животное получают повреждение, их раны естественным образом заживают с течением времени, используя их собственную биологию», — говорит доктор Франциско Мартин-Мартинес, эксперт по вычислительной химии в Королевском колледже Лондона. «Создание асфальта, который может восстанавливаться сам по себе, увеличит срок службы дорог и сократит необходимость в ремонте выбоин».

Помимо экономии средств на ремонте дорог, самовосстанавливающиеся дороги могут помочь снизить экологические издержки, связанные с их эксплуатацией.

«Мы также используем устойчивые материалы в нашем новом асфальте, включая отходы биомассы. Это снизит нашу зависимость от нефти и природных ресурсов», — пояснил Мартин-Мартинес. «Отходы биомассы доступны локально и повсеместно, и они дешевы. Производство инфраструктурных материалов из местных ресурсов, таких как отходы, снижает зависимость от наличия нефти, что помогает тем регионам мира, которые имеют ограниченный доступ к асфальту на основе нефти».

Лабораторные эксперименты показали, что инновационный подход способен залечить «микротрещину» в асфальтовом покрытии менее чем за час. Это, конечно, впечатляет, но необходимы дальнейшие исследования и инвестиции, прежде чем эта технология будет внедрена в реальную практику, и дороги начнут «заживать» сами собой.

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