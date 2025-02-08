Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области
- 8.02.2025, 5:42
Президент Украины раскрыл первые результаты.
Украинские защитники начали новое наступление в Курской области. Им удалось достичь успехов.
Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как пишет издание, глава украинского государства подтвердил начало нового украинского наступления в Курской области в четверг, 6 февраля.
Президент Украины уточнил, что украинским защитникам удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.