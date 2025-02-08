Зеленский рассказал, какой видит «сделку» с Трампом по полезным ископаемым 8.02.2025, 7:32

Владимир Зеленский

Украина не будет отдавать США редкоземельные ресурсы, а предлагает партнерство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в рамках потенциальной «сделки» с администрацией Дональда Трампа США и Украина могут совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны и открыта к заключению «сделки» с США.

«Мы должны остановить Путина и защитить то, что у нас есть – очень богатый Днепровский регион, центральную Украину», – рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев предлагает не «отдавать» свои ресурсы США, а оформить взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.

«Американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше всего заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом», – отметил президент.

Он сказал, что Россия подробно знала, где расположены критические ресурсы Украины, благодаря геологическим исследованиям советских времен.

Сейчас под российской оккупацией сейчас находятся менее 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около половины месторождений редкоземельных элементов.

Среди прочего, Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, который используется в ядерной энергетике и вооружении.

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