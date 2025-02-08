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Одним ударом — всех командиров: ВСУ уничтожили штаб РФ в Селидово

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  • 8.02.2025, 9:28
  • 9,516
Одним ударом — всех командиров: ВСУ уничтожили штаб РФ в Селидово
иллюстративное фото

Ликвидировано командование 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

После удачного удара Вооруженных сил Украины по целям в оккупированном Селидово стало известно о гибели командиров. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Когда именно был нанесен удар, не уточняется. Журналист показал фрагмент переписки, в котором говорится о ликвидации всех командиров 35-й бригады ВС РФ.

«В нашей бригаде траур. Из жизни ушли наши командиры… Одним разом всех. Весь штаб», — говорится в тексте переписки.

Также опубликовано фото прилета по зданию, где дислоцировался штаб россиян. Взрыв был довольно мощным, пострадали даже дома в округе.

Отметим, что речь может идти о командирах 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Место постоянной дислокации подразделения — Алтайский край России.

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